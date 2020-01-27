Густой туман мог стать причиной крушения вертолета со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом на борту, — пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». Авиакатастрофа произошла вчера недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все 8 пассажиров.

Коби Брайанта называли одним из величайших баскетболистов. Он был пятикратным чемпионом NВА, двукратным олимпийским чемпионом. Брайант также получил премию «Оскар» за сценарий к короткометражному мультфильму «Дорогой баскетбол», в котором спортсмен признаётся в любви к этому виду спорта.

Коби Брайанту был 41 год. Президент США выразил соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта. Он назвал его великим баскетболистом.