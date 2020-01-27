Густой туман мог стать причиной крушения вертолета со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом на борту, — пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». Авиакатастрофа произошла вчера недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все 8 пассажиров.
Коби Брайанта называли одним из величайших баскетболистов. Он был пятикратным чемпионом NВА, двукратным олимпийским чемпионом. Брайант также получил премию «Оскар» за сценарий к короткометражному мультфильму «Дорогой баскетбол», в котором спортсмен признаётся в любви к этому виду спорта.
Коби Брайанту был 41 год. Президент США выразил соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта. Он назвал его великим баскетболистом.
Густой туман мог стать причиной крушения вертолета со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом на борту
Густой туман мог стать причиной крушения вертолета со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом на борту, — пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». Авиакатастрофа произошла вчера недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все 8 пассажиров.