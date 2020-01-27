Некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018-м году

Государственные телеканал RT и агентство ТАСС, а также Интерфакс и некоторые телеканалы, в частности, Матч ТВ и НТВ+ получали иностранное финансирование в 2018-м году. Об этом они отчитались перед Роскомнадзором. Это выяснило интернет-издание «МБХ Медиа», которое изучило документы Роскомнадзора. В отчетах ведомства фигурируют также «Новая газета», «Коммерсантъ» и «Ведомости» — всего более 400 российских СМИ.
2020-01-27T10:31:00+03:00
2020-01-27T10:32:07+03:00
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10:31, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…