Некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018-м году

Государственные телеканал RT и агентство ТАСС, а также Интерфакс и некоторые телеканалы, в частности, Матч ТВ и НТВ+ получали иностранное финансирование в 2018-м году. Об этом они отчитались перед Роскомнадзором. Это выяснило интернет-издание «МБХ Медиа», которое изучило документы Роскомнадзора. В отчетах ведомства фигурируют также «Новая газета», «Коммерсантъ» и «Ведомости» — всего более 400 российских СМИ.