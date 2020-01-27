Минувшей ночью не стало одного из величайших баскетболистов в истории

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии.

Брайант выступал в НБА в течение 20 сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс». 18 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды – МВП финальной серии плей-офф. В списке самых результативных баскетболистов в истории Брайант занимал третье место, пока в ночь с субботы на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс. Двукратный олимпийский Чемпион.

Всю свою карьеру Коби был эталоном спортсмена-профессионала. Неустанные тренировки. Никаких поблажек ни себе, ни окружающим для достижения цели. Абсолютная уверенность в собственных силах и действиях. Даже частным вертолетом начал пользоваться еще в бытность игроком, чтобы не опаздывать на тренировки.

Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь и еще 7 человек