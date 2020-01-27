Американка Billie Eilish стала триумфатором музыкальной премии «Грэмми» в этом году

18-летняя исполнительница получила статуэтки в четырех ключевых номинациях.

Одна из самых популярных среди молодежи певиц забрала награды в наиболее престижных номинациях, которые неформально называют «Большой четверкой» — «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Запись года» и «Песня года». Обойдя творения Lady Gaga, Taylor Swift и Lana del Rey, знаменитая «Bad guy» от Eilish удостоилась отдельной статуэтки.

Наградой был отмечен родной брат Eilish, который выступает ее музыкальным продюсером. Певица таким образом повторила артиста Кристофера Кросса в 1981 году. Всего статуэтки вручались в более чем 80 номинациях.

Представленная в самом большом количестве номинаций исполнительница Lizzo получила три статуэтки. Автор хита «Old Town Road рэпер Lil Nas X завоевал две награды — «лучшее поп-исполнение в дуэте» и «лучшее музыкальное видео».

Среди лауреатов «Грэмми» в этом году – супруга экс-президента США Мишель Обама за аудиоверсию своих мемуаров и исландская композитор Хильдур Гуднадоттир за саундтрек к сериалу «Чернобыль».