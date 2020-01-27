Жительница Омска из религиозных соображений отказывалась лечить дочь с крайней степенью истощения

В 14 лет девочка весила всего 25 килограммов, — сообщает сайт Оm1. Девочку госпитализировали после вмешательства полиции и прокуратуры. Районный суд удовлетворил требование прокурора и признал незаконным отказ матери от медицинского вмешательства. Медикам разрешено провести необходимое обследование и лечение.