Жительница Омска из религиозных соображений отказывалась лечить дочь с крайней степенью истощения

В 14 лет девочка весила всего 25 килограммов, — сообщает сайт Оm1. Девочку госпитализировали после вмешательства полиции и прокуратуры. Районный суд удовлетворил требование прокурора и признал незаконным отказ матери от медицинского вмешательства. Медикам разрешено провести необходимое обследование и лечение.
2020-01-27T10:07:00+03:00
2020-01-27T10:08:21+03:00
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10:07, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…