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10:01, 27 января 2020

В Польше отмечают 75-летие освобождения узников Освенцима

Главными героями торжеств станут заключенные немецкого концлагеря «Аушвиц-Биркенау».
В Освенцим приедут 200 выживших узников лагеря, главы государств, монархи и премьер-министры. Россию представит посол Сергей Андреев. После приветственного слова президента Польши Анджея Дуды бывшие заключенные поделятся с собравшимися своими воспоминаниями и размышлениями. По словам директора музея Аушвиц-Биркенау Петра Цивиньского, смысл годовщины в том, чтобы «пробудить совесть, чувство ответственности, вытекающее из памяти, поэтому присутствие выживших так важно». Акции памяти с возложения цветов у «Стены смерти» в Аушвице и продолжатся в установленном у ворот концлагеря шатре, где прозвучат выступления узников. Завершатися церемония у памятника жертвам в Биркенау, где зажгут свечи в память о погибших.
В Польшу уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский и встретился с выжившими узниками лагеря и их семьи. Ранее украинский президент призвал мировых лидеров не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

В Аушвице по разным данным погибли от 1,5 до 2 миллионов человек.



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