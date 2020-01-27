В словенской Поклюке завершился этап Кубка Мира по биатлону

Российские спортсмены вновь остались без наград.

Никогда еще российские спортсмены не попадали в такую яму. В декабре сборная России бодро стартовала на Кубке мира, но после Нового года утратила лидирующие позиции. 26 гонок без призовых мест –это новый антирекорд отечественного биатлона .

Тем не менее, Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв к неутешительной серии отнесся спокойно

«Мы разобрались, где была допущена ошибка. Теперь нам надо постараться исправить ситуацию до чемпионата мира. Если мы сумели за короткий период растерять все достижения, то так же реально и догнать», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Посетовал Драчев и на состояние лидера мужской команды Александра Логинова, которого после травмы преследуют проблемы с рукой.

Чемпионат мира по биатлону стартует в итальянском Антхольце 13 февраля.