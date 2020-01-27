Борт Хабаровск — Москва возвращается в аэропорт вылета после сигнала тревоги

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com.

Лайнер вылетел около полутора часов назад из аэропорта Хабаровска. Спустя час полета он подал сигнал (сквок) на высоте почти 10 тыс. над Зейским водохранилищем и начал разворачиваться в сторону аэропорта вылета. В настоящее время он следует на высоте в 4 тыс. метров и продолжает снижаться.