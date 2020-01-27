Власти Израиля впервые разрешили гражданам страны поездки в Саудовскую Аравию

Как уточняет газета «Едиот Ахронот», прежде всего речь идет об участии в хадже. Деловые поездки должны продолжаться не более девяти дней при условии соблюдения необходимых формальностей в саудовской стороны. Новая директива ИВД Израиля принята по согласованию с израильскими службами безопасности и Министерством иностранных дел.
2020-01-27T09:32:00+03:00
2020-01-27T09:32:45+03:00
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09:32, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…