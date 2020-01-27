Власти Израиля впервые разрешили гражданам страны поездки в Саудовскую Аравию

Как уточняет газета «Едиот Ахронот», прежде всего речь идет об участии в хадже. Деловые поездки должны продолжаться не более девяти дней при условии соблюдения необходимых формальностей в саудовской стороны. Новая директива ИВД Израиля принята по согласованию с израильскими службами безопасности и Министерством иностранных дел.