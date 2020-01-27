Режим повышенной готовности введен в Забайкальском крае из-за вспышки коронавируса в Китае, — сообщила пресс-служба губернатора края. Утверждается, что в Забайкалье пока не зафиксировано случаев заражения. Местные власти рекомендуют жителям региона воздержаться от поездок в КНР.

Вспышка пневмонии была в китайском городе Ухане. Несколько китайских городов закрыты на карантин.