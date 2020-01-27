Китай обогнал Россию и стал второй страной мира по производству вооружений после США. Это следует из доклада Стокгольмского института исследования мировых проблем. При этом авторы доклада считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.
2020-01-27T09:31:00+03:00
2020-01-27T09:31:29+03:00
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09:31, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…