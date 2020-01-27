Билли Айлиш получила премию Grammy в категории «Лучшая песня года» за композицию Bad Guy

Для певицы награда стала неожиданностью.

«Вау, вау, вау, вау Боже мой, так много других песен заслуживают этого, простите. Огромное спасибо. Это моя первая Грэмми. Я никогда не думала, что это случится в моей жизни. Мне кажется, я слишком легкомысленно отношусь ко всему, что меня окружает. Но я искренне хочу сказать, что я так благодарна, и я только хочу сказать, что я благодарна и что для меня большая честь быть здесь среди всех вас. Я люблю вас до глубины души. Я росла на ваших песнях и клипах».

Вместе с Билли Айлиш награду получил ее брат Финнеас О'Коннелл, соавтор песни.