В Сенате США сегодня возобновляются слушания в рамках импичмента президенту Дональду Трампу

С аргументами защиты выступают адвокаты Трампа и юридические советники Белого Дома. Но в воскресенье вечером произошло событие, способное изменить судьбу импичмента.

Сторона защиты на процессе по импичменту начала выступать в субботу — после трехдневного выступления стороны обвинения, которую представляют семеро делегатов от Палаты Предствителей. Несмотря на то, что обеим сторонам было предоставлено по 24 часа на изложение своих аргументов в течение трех дней, адвокаты Трампа выступали в субботу только два часа. Президент США еще пожаловался на то, что его защитникам выпало мертвое время — потому что по субботам у телеканалов низкие рейтинги.

За два часа юристы президента обвинили демократов в попытке изменить результат выборов 2016 года и повлиять на исход выборов в этом году. А для того, чтобы удерживать военную помощь Украине, у Трампа были обоснованные причины, заявили адвокаты 45-го президента США. И добавили, что Трамп вправе проводить внешнюю политику по своему усмотрению.

Но поздно вечером в воскресенье в СМИ были опубликованы отрывки из книги бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, которая вот-вот будет опубликована. В книге Болтон делает взрывные признания о том, что Трамп ему лично сказал, что будет удерживать военную помощь Украине пока власти страны не объявят о расследовании Байденов. Это напрямую противоречит тому, что заявляет сторона защиты Трампа и сам президент США и подтверждает обвинение в злоупотреблении властью, вынесенное в виде импичмента Палатой Представителей.

Сторона обвинения в лице демократов-делегатов призвала Сенат вызвать Болтона на дачу показаний. Ранее Болтон заявлял, что готов будет выступить в Сената, если его вызовут повесткой.

Для того, чтобы добиться вызова свидетелей на процесс, демократам в Сенате необходимо 4 голоса республиканцев. Если им не удастся этого добиться, то оправдание президента Трампа в Сенате может состояться уже так скоро, как в конце этой недели.