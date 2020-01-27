Рабочая группа по изменению Конституции соберется сегодня на новое заседание

Тема фальсификации истории вновь возникла на повестке дня, спустя 8 лет после расформирования комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на днях заявила, что нужно превратить сохранение исторической памяти в конституционную ценность. По ее словам, для этого есть прекрасное место – преамбула Конституции.

Надо сказать, что президентский законопроект о поправках в Конституцию уже одобрен Госдумой в первом чтении, и судя по всему, рабочая группа по изменению основного закона заметного участия в составлении документа не принимала. Владимир Путин внес его в парламент уже через несколько дней после публикации указа о формировании группы. Но ее предложения могут быть приняты в качестве поправок во втором чтении законопроекта.

Второе чтение состоится в Госдуме 11 февраля,