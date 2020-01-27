Водители «скорой помощи» в Екатеринбурге готовят забастовку из-за ухудшения условий труда

В случае отказа выполнить их требования 1 февраля сотрудники не выйдут на работу.

Недовольство водителей «скорых» вызвал перевод на аутсорсинговую компанию: в соответствии с новыми условиями, сотрудников будут оформлять как индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Это означает, что им не положены больничные, отпуска, а также официальная зарплата, пишет портал E1.

В знак протеста против изменения условий труда водители решили объявить забастовку – с полуночи 1 февраля три из 13 подстанций в Екатеринбурге не выйдут на смену. Речь идет о 67 сотрудниках. Их главное условие – подписание трудового договора, в котором будет прописано, что им оставляют соцпакет и повышают зарплату. В случае, если забастовка действительно начнется, вся нагрузка ляжет на муниципальные машины скорой.

Ранее похожая ситуация сложилась в Копейске. После нескольких месяцев забастовок от аутсорсинговой модели пришлось отказаться и сотрудников снова устроили официально.

Между тем, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал эксперимент с переводом машин «скорой помощи» на аутсорсинг успешным.