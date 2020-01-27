Американская певица 18-летняя Билли Айлиш получила пять премий «Грэмми» в Ежегодная церемония вручения наград состоялась в «Стейплз центре» в Лос-Анджелесе.
2020-01-27T08:34:00+03:00
2020-01-27T08:35:22+03:00
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08:34, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…