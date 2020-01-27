Американская авиастроительная компания Sikorsky готова участвовать в расследовании катастрофы вертолета в штате Калифорния, в результате которой погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант.

Частный вертолет разбился недалеко от Лос-Анджелеса. На борту, кроме Брайанта, находились его 13-летняя дочь, еще шесть пассажиров и пилот. Все погибли.

Коби Брайант 20 сезонов играл за клуб NВА Los Angeles Lakers, он стал легендой клуба и лиги. Баскетболист – пятикратный чемпион NВА, двукратный олимпийский чемпион. Он завершил карьеру в 2016-м году.