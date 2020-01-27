Основатель Microsoft Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с пневмонией нового типа в Китае, — сообщила газета «Чайна Дейли.». По ее данным, выделенные средства будут использоваться, в том числе, для ускоренной разработки вакцины от вируса.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым вирусом, уже погибли 80 человек. Около 3-х тысяч инфицированы по всему миру. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая.