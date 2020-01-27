В Екатеринбурге в ночь на 1 февраля не выйдут на работу водители «скорой»

Акцию поддержали 67 человек, — сообщает екатеринбургский сайт Е1. Водители требуют, чтобы с ними заключили трудовой договор с индексацией заработной платы. Они говорят, что сейчас водители «скорой» в Екатеринбурге получают не более 25-ти тысяч рублей за четырнадцать 12-часовых смен в месяц.
2020-01-27T08:31:00+03:00
2020-01-27T08:31:43+03:00
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08:31, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…