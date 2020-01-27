В Екатеринбурге в ночь на 1 февраля не выйдут на работу водители «скорой»

Акцию поддержали 67 человек, — сообщает екатеринбургский сайт Е1. Водители требуют, чтобы с ними заключили трудовой договор с индексацией заработной платы. Они говорят, что сейчас водители «скорой» в Екатеринбурге получают не более 25-ти тысяч рублей за четырнадцать 12-часовых смен в месяц.