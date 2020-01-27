Траурные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге: там отметят День снятия блокады

Военного парада в этом году в отличие от прошлого не будет, власти отказались от этой идеи, которая не пришлась по душе многим горожанам. Тем не менее интерактивная программа на Дворцовой площади осталась. Там поставят полевые кухни, вывезут военную технику, повесят фотографии и плакаты тех дней.

Со сцены будут исполнять военные песни, утром же пройдут церемонии возложения цветов на кладбищах, в первую очередь на Пискаревском. Весь день в городе будут гореть ростральные колонны.

В восемь вечера прозвучит салют из военных орудий. Артиллеристы решили реконструировать праздничный салют, который был дан в День снятия блокады в 1944 году.

Также в Петербурге во многих театрах и музеях будут устроены специальные выставки, а еще дадут концерты и спектакли на тему войны.