Спортивный мир и американские болельщики скорбят в связи с гибелью баскетболиста Коби Брайанта

Известный спортсмен погиб в возрасте 41 года при крушении вертолета в Калифорнии. По последним данным, на борту вертолета, потерпевшего катастрофу в Калабасасе, штат Калифорния, находились девять человек — пилот и восемь пассажиров. Выживших в результате крушения не оказалось. По данным американских СМИ, вертолет принадлежал самому Коби Брайанту, а на борту вместе с ним находилась его 13-летняя дочь Джианна. Причины катастрофы пока неизвестны.

Внезапная гибель спортсмена, который считался одним из величайших баскетболистов всех времен, вызвала шок в США. Свою скорбь выразили многие знаменитости и звезды спорта, включая коллег Брайанта по баскетбольной площадке Майкла Джордана, Шакила О’Нила и Дерона Уильямса. К соболезнованиям присоединился и глава Белого дома Дональд Трамп.

Минута молчания была объявлена на баскетбольных матчах по всем Соединенным Штатам. Имя Брайанта было упомянуто и в ходе церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми», а певица Lizzo посвятила свое выступление погибшему баскетболисту.

Коби Брайант выступал в NBA в течение 20 сезонов за одну команду — Los Angeles Lakers. В составе сборной США он дважды выигрывал олимпийское золото. Карьеру баскетболист закончил в 2016 году.