Посольство США в Ираке вновь подверглось обстрелу

Как сообщает местная пресса, несколько ракет упали возле дипмиссии в охраняемой, т.н. «зеленой зоне» Багдада. Причем один из снарядов попал в ресторан посольства.

По словам источника иракского телеканала Al Sumaria, несколько человек получили ранения, всех людей из здания дипмиссии эвакуируют вертолетами.