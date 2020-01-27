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Эксклюзив Эха 07:03, 27 января 2020

Специалисты должны установить предварительную причину смерти протоирея Всеволода Чаплина

О назначенной на понедельник экспертизе сообщает агентство «Интерфакс». Священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот скончался накануне вечером на 52-м году жизни. По словам очевидцев, ему стало плохо у входа в церковь, после литургии. Бригада «скорой помощи», которая приехала через 15 минут, констатировала смерть.

Необычным священником назвал в интервью «Эху Москвы» Чаплина дьякон Адрей Кураев. Он добавил в интервью «Коммерсанту», что хотя и не был согласен с большинством высказываний протоиерея, но считает, что в церкви должны быть священники, которые имели бы разные политические взгляды.



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