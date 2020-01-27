Вопрос об исключении из «Единой России» главы Чувашии Михаила Игнатьева должна рассмотреть партийная комиссия по этике

Это связано с недавним поступком чиновника, который возмутил даже руководство партии власти. Глава Чувашии сначала призвал мочить журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Возможно, это сошло бы Михаилу Игнатьеву с рук, если бы не инцидент на главной площади Чебоксар во время вручения сотрудникам регионального управления МЧС ключей от служебных автомобилей.

Одного из офицеров в погонах глава Чувашии заставил подпрыгивать как собачку. Это возмутило, в том числе, руководство партии «Единая России», в которой Игнатьев состоит. Ответственный секретарь комиссии по этике, замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко сказал, что испытывает отвращение при виде сцены, на которой пожарный подпрыгивает за ключами. Он назвал поступок Игнатьева «моральным уродством».

Секретарь генсовета Андрей Турчак сказал, что единороссы на заседании комиссии по этике поставят вопрос об исключении Игнатьева из партии. По словам Турчака, у него возникло ощущение, что глава Чувашии цитата «живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям».

В пресс-службе главы республики инцидент с офицером МЧС назвали шуткой.