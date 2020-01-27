В Калифорнии погиб знаменитый американский баскетболист Коби Брайант

41-летний спортсмен находился на борту вертолета, который упал вблизи Лос-Анджелеса. Точное число жертв этой катастрофы назвал шериф округа Алекс Виллануэва: «Согласно документам, на борту вертолета находилось девять человек, пилот плюс восемь человек. Сейчас распространяются слухи о том, кто был в этом вертолете. Однако пока было бы совершенно неуместно идентифицировать кого-либо по имени, пока следователь не установит личность в ходе тщательного расследования и не разошлет уведомления ближайшим родственникам».

Виллануэва пока не подтвердил информацию, что среди погибших был Брайант. Однако об этом уже сообщили местные власти. Болельщики в Лос-Анджелесе уже приносят цветы к стадиону клуба Los Angeles Lakers, в котором два десятка лет играл Брайант. Один из фанатов, Дженезис Кабрал, сказал AFP, что воспринял случившееся как личную трагедию: «Я потерял членов семьи, и я знаю, что это звучит фальшиво, но это не так, это не так сильно ранит. Потеря Коби очень похожа на потерю близкого человека, потому что он был легендой Лос-Анджелеса. Он заставил вас поверить в то, что невозможное возможно, что всего можно добиться».

Вместе с Коби Брайантом погибла одна из его дочерей — Джианна.