«Грэмми» в категории «Лучшая песня года» завоевала композиция «Bad Guy» Билли Айлиш

Трансляция 62-й церемонии вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире на канале CBS, сообщает РИА Новости.

За звание «лучшей песни года» также боролись «Truth Hurts» Лиззо, «Always Remember Us This Way» Леди Гага, «Bring My Flowers Now» кантри-исполнительницы Тани Такер, «Hard Place» H.E.R., «Lover» Тейлор Свифт, «Norman F***ing Rockwell» Ланы Дель Рей и «Someone You Loved» Льюиса Капальди.

Ранее Билли Айлиш также наградили за победу в номинации «Лучший поп-альбом». Всего же Айлиш представлена в шести категориях, в том числе «Альбом года», «Лучший новый исполнитель». В прошлом году дебютный альбом Билли Айлиш стал лидером рейтинга американского музыкального еженедельника Billboard.