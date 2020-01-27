До 80 человек выросло число жертв нового коронавируса в Китае

Почти 3 тысячи инфицированы, пишет местная пресса. По официальной информации, большинство случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань, где произошла вспышка заболевания.

Случаи заболевания также зафиксированы за границей — в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Южной Корее, США, Таиланде, Франции и Японии.