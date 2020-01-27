Ее наградили за победу в номинации «Лучший поп-альбом». Всего же Айлиш представлена в шести категориях, в том числе «Песня года», «Альбом года», «Лучший новый исполнитель».
В прошлом году дебютный альбом Билли Айлиш стал лидером рейтинга американского музыкального еженедельника Billboard.
Американская певица Билли Айлиш получила свою первую музыкальную премию «Грэмми»
Ее наградили за победу в номинации «Лучший поп-альбом». Всего же Айлиш представлена в шести категориях, в том числе «Песня года», «Альбом года», «Лучший новый исполнитель».