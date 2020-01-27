Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена

Об этом глава Белого дома сам говорил Джону Болтону, когда тот еще был помощником президента по национальной безопасности, утверждает газета The New York Times. Издание ссылается на источник, знакомый с черновым вариантом мемуаров, которые планирует опубликовать Болтон.

По сведениям газеты, Трамп стремился увязать военную помощь Украине на 400 млн. долларов со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и вероятного соперника главы государства Джо Байдена.

По версии газеты, эти сведения бьют по одной из основ защиты Трампа в деле об импичменте.