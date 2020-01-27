В Калифорнии погиб известный американский баскетболист Коби Брайант

Он находился на борту вертолета, который упал возле города Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса. Гибель Брайанта уже подтвердили местные власти. По данным полиции, всего жертвами катастрофы стали девять человек.

Брайанта называли одним из сильнейших баскетболистов, он получил известность, когда выступал за клуб Los Angeles Lakers.

Спортсмен был пятикратным победителем чемпионата NBA, он завершил карьеру в 2016 году. Он также получил премию «Оскар» за сценарий к короткометражному мультфильму «Дорогой баскетбол», в котором спортсмен признается в любви к этому виду спорта.

Причины катастрофы вертолета пока неизвестны.