Одна из центральных акций памяти жертв Холокоста пройдет сегодня в Польше

В этот день исполняется 75 лет со дня освобождения узников концлагеря Освенцим. Мероприятий пройдут в том числе на месте бывшего лагеря, где сейчас располагается мемориал.

Корреспондент «Эха Москвы» в Польше Вацлав Радзивинович отметил, что никого из красноармейцев, которые освобождали концлагерь, так и не удалось отыскать.