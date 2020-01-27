Центризбирком уже начал подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции

Как пишет газета «КоммерсантЪ», этот вопрос обсуждался на закрытом видеосовещании с региональными комиссиями. Руководство ЦИКа, по сведениям издания, дало указание провести голосование так, чтобы не было сомнений в его итогах. Между тем эксперты отмечают, что у комиссии до вступления в силу закона о поправке нет правовых оснований заниматься подготовкой общероссийского голосования.
2020-01-27T06:15:00+03:00
2020-01-27T06:18:19+03:00
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06:15, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…