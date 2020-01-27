Центризбирком уже начал подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции

Как пишет газета «КоммерсантЪ», этот вопрос обсуждался на закрытом видеосовещании с региональными комиссиями. Руководство ЦИКа, по сведениям издания, дало указание провести голосование так, чтобы не было сомнений в его итогах. Между тем эксперты отмечают, что у комиссии до вступления в силу закона о поправке нет правовых оснований заниматься подготовкой общероссийского голосования.