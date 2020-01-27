Хабаровская прокуратура проводит проверку, после того, как местный житель оставил детей в аэропорту Шереметьево

Ведомство оценивает работу местных органов опеки, передает агентство «Интерфакс». Отца, который оставил двух сыновей в аэропорту, сейчас ищет полиция. Хабаровские чиновники говорят, что семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Претензий к родителям не было, в записке, которую отец оставил при детях, говорится, что он решился на поступок из-за сложной финансовой ситуации. Сейчас сами дети находятся в больнице, их планируют отправить назад в Хабаровский край.