Хабаровская прокуратура проводит проверку, после того, как местный житель оставил детей в аэропорту Шереметьево

Ведомство оценивает работу местных органов опеки, передает агентство «Интерфакс». Отца, который оставил двух сыновей в аэропорту, сейчас ищет полиция. Хабаровские чиновники говорят, что семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Претензий к родителям не было, в записке, которую отец оставил при детях, говорится, что он решился на поступок из-за сложной финансовой ситуации. Сейчас сами дети находятся в больнице, их планируют отправить назад в Хабаровский край.
2020-01-27T05:03:00+03:00
2020-01-27T05:03:54+03:00
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05:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…