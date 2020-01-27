Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина, по предварительной версии, могла стать остановка сердца

Об этом агентству ТАСС сказал источник в медицинских кругах. В то же время агентство «Интерфакс» передает, что сегодня специалисты рассчитывают получить предварительные данные о причинах смерти. Чаплин скончался накануне на 52-м году жизни. Настоятель московского храма Феодора Студита почувствовал себя плохо у входа в церковь, после литургии. Врачи, которые прибыли на вызов, только констатировали смерть.
2020-01-27T05:03:00+03:00
2020-01-27T04:52:47+03:00
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05:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…