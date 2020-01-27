Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина, по предварительной версии, могла стать остановка сердца

Об этом агентству ТАСС сказал источник в медицинских кругах. В то же время агентство «Интерфакс» передает, что сегодня специалисты рассчитывают получить предварительные данные о причинах смерти. Чаплин скончался накануне на 52-м году жизни. Настоятель московского храма Феодора Студита почувствовал себя плохо у входа в церковь, после литургии. Врачи, которые прибыли на вызов, только констатировали смерть.