Американские власти направляют экспертов расследовать причины гибели знаменитого баскетболиста Коби Брайанта

Он и еще восемь человек, по данным полиции, находились на борту вертолета, который упал вблизи Лос-Анджелеса. Вместе с Брайантом погибла его дочь Джианна. 41-летний спортсмен два десятка лет играл в клубе Loa Angeles Lakers, он завершил карьеру в 2016 году. Брайант пять раз становился чемпионом НБА, дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США. Соболезнования в связи с гибелю уже выразили президент США Дональд Трамп, бывший глава Белого дома Барак Обама, известные баскетболисты Мэджик Джонсон и Шакил О’Нил. Баскетбольные фанаты приносят цветы к стадиону клуба в Лос-Анджелесе и школе, в которой учился Брайант.
2020-01-27T05:03:00+03:00
2020-01-27T04:50:43+03:00
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05:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…