Американские власти направляют экспертов расследовать причины гибели знаменитого баскетболиста Коби Брайанта

Он и еще восемь человек, по данным полиции, находились на борту вертолета, который упал вблизи Лос-Анджелеса. Вместе с Брайантом погибла его дочь Джианна. 41-летний спортсмен два десятка лет играл в клубе Loa Angeles Lakers, он завершил карьеру в 2016 году. Брайант пять раз становился чемпионом НБА, дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США. Соболезнования в связи с гибелю уже выразили президент США Дональд Трамп, бывший глава Белого дома Барак Обама, известные баскетболисты Мэджик Джонсон и Шакил О’Нил. Баскетбольные фанаты приносят цветы к стадиону клуба в Лос-Анджелесе и школе, в которой учился Брайант.