В Подмосковье могут массово закрыться магазины разливного пива

Причиной стал новый закон, который был принят в регионе. Он вступит в силу летом и ограничит торговлю пивом, сидром и медовухой в магазинах в жилых домах, пишет газета «Ведомости». По оценкам общественной организации «Опора России», нововведение затронет свыше 1500 точек продаж. В этой связи представители «Опоры» просят Федеральную антимонопольную службу проверить новый закон.