В Подмосковье могут массово закрыться магазины разливного пива

Причиной стал новый закон, который был принят в регионе. Он вступит в силу летом и ограничит торговлю пивом, сидром и медовухой в магазинах в жилых домах, пишет газета «Ведомости». По оценкам общественной организации «Опора России», нововведение затронет свыше 1500 точек продаж. В этой связи представители «Опоры» просят Федеральную антимонопольную службу проверить новый закон.
2020-01-27T04:03:00+03:00
2020-01-27T04:07:32+03:00
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04:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…