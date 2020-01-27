Зимняя сессия ПАСЕ открывается сегодня в Страсбурге

Как ожидается, у России появится свой вице-спикер в ассамблее, сегодня должно состояться утверждение кандидатуры. Российская делегация планирует также проинформировать членов ПАСЕ о планируемых поправках в Конституцию. Среди прочих вопросов ожидается обсуждение ситуации в Ливии.