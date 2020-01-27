Нефть подешевела почти на 2,5%

Стоимость марки Brent впервые с 1 ноября прошлого года опустилась ниже 60 долларов за баррель. Ранее аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предупредили, что из-за вспышки коронавируса в Китае цена наа нефть может опуститься на $ 3, передает телеканал CNBC. По словам экспертов, эпидемия снизит количество авиаперелетов, что приведет к падению спроса на авиакеросин.