Нефть подешевела почти на 2,5%

Стоимость марки Brent впервые с 1 ноября прошлого года опустилась ниже 60 долларов за баррель. Ранее аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предупредили, что из-за вспышки коронавируса в Китае цена наа нефть может опуститься на $ 3, передает телеканал CNBC. По словам экспертов, эпидемия снизит количество авиаперелетов, что приведет к падению спроса на авиакеросин.
2020-01-27T04:03:00+03:00
2020-01-27T04:06:20+03:00
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04:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…