Детей, которых бросили в московском аэропорту, собираются вернуть в Хабаровский край

Как сказала агентству ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко, сейчас они ждут документы, чтобы купить билеты на детей. По сведениям властей, их семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Накануне в Шереметьеве пассажир оставил в зале ожидания двух несовершеннолетних. При них были документы и записка, в которой отец мальчиков жаловался на финансовые трудности. Сейчас его ищет полиция.