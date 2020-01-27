Детей, которых бросили в московском аэропорту, собираются вернуть в Хабаровский край

Как сказала агентству ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко, сейчас они ждут документы, чтобы купить билеты на детей. По сведениям властей, их семья жила в Комсомольске-на-Амуре. Накануне в Шереметьеве пассажир оставил в зале ожидания двух несовершеннолетних. При них были документы и записка, в которой отец мальчиков жаловался на финансовые трудности. Сейчас его ищет полиция.
2020-01-27T04:03:00+03:00
2020-01-27T04:05:53+03:00
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04:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…