Президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, летом высказывался за приостановку помощи Украине

Он говорил своему тогдашнему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону, что не собирается возобновлять поставки Киеву, пока украинские чиновники не помогут ему в расследовании против демократов и вероятного соперника на выборах Джо Байдена, утверждает газета The New York Times. Высказывания Трампа, по сведениям издания, упоминаются в письменных показаниях Болтона. По версии газеты, свидетельство бывшего помощника Трампа могут подорвать ключевой элемент защиты на слушаниях по импичменту: отсрочка оказания помощи была отделена от просьб главы Белого дома к властям Украины с помощью в расследовании.