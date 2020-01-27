До 80 человек выросло число жертв нового коронавируса в Китае

Почти 3 тысячи инфицированы, пишет местная пресса. По официальной информации, большинство случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань, где произошла вспышка заболевания. Случаи заболевания также зафиксированы за границей — в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Южной Корее, США, Таиланде, Франции и Японии.
2020-01-27T04:03:00+03:00
2020-01-27T04:04:16+03:00
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04:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…