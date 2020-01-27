Сборная России по биатлону установила антирекорд

Ее участники не могут завоевать ни одной медали на Кубке мира 26 гонок подряд. Накануне завершился очередной этап в словенской Поклюке.

Последний раз российская команда сумела завоевать награды в декабре на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене: Следующий этап Кубка мира пройдет в начале марта в чешском Нове-Место. Но перед этим в феврале в итальянском Антхольце состоится чемпионат мира,