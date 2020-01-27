Массовый пикет в поддержку архангельской независимой телекомпании «СТВ-24» прошел в Северодвинске

Ранее местный филиал «Ростелекома» расторг договор на вещание с каналом, который освещал в том числе протесты в Шиесе. Сделано это было в одностороннем порядке без объяснения причин, пишет интернет-издание «7х7». Всего в пикете, как сообщается, участвовали около 400 человек. Организаторы акции объявили сбор подписей в поддержку телекомпании.
2020-01-27T03:03:00+03:00
2020-01-27T03:07:57+03:00
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03:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…