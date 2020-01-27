Массовый пикет в поддержку архангельской независимой телекомпании «СТВ-24» прошел в Северодвинске

Ранее местный филиал «Ростелекома» расторг договор на вещание с каналом, который освещал в том числе протесты в Шиесе. Сделано это было в одностороннем порядке без объяснения причин, пишет интернет-издание «7х7». Всего в пикете, как сообщается, участвовали около 400 человек. Организаторы акции объявили сбор подписей в поддержку телекомпании.