Руководство Нидерландов принесло извинения за роль страны в Холокосте

Как считает премьер-министр королевства Марк Рютте, во время Второй мировой войны евреи получили в Нидерландах слишком мало помощи и защиты. Об этом он сказал накануне памятных мероприятий по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Слишком много голландских чиновников исполняли приказы немецких оккупантов, а спустя 75 лет после войны антисемитизм еще присутствует в обществе, признал Рютте. Из 140 000 евреев, которые проживали в период Второй мировой войны в Нидерландах, погибли 102 тысячи.
2020-01-27T03:03:00+03:00
2020-01-27T03:07:22+03:00
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03:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…