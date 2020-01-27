Полиция разыскивает пассажира, который оставил двоих детей в аэропорту Шереметьево

Сообщается, что они прилетели из Хабаровска. При детях отец оставил документы и записку, в которой пишет, что не может заботиться о них из-за финансовых трудностей. Но готов забрать их позже, передает агентство «Интерфакс». Сейчас обоих мальчиков отправили в больницу. Власти также разыскивают их родственников.
2020-01-27T03:03:00+03:00
2020-01-27T03:06:51+03:00
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03:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…