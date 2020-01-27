Полиция разыскивает пассажира, который оставил двоих детей в аэропорту Шереметьево

Сообщается, что они прилетели из Хабаровска. При детях отец оставил документы и записку, в которой пишет, что не может заботиться о них из-за финансовых трудностей. Но готов забрать их позже, передает агентство «Интерфакс». Сейчас обоих мальчиков отправили в больницу. Власти также разыскивают их родственников.