Следствие не закрывало, вопреки публикациям, уголовное дело против экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда

Об этом газете «КоммерсантЪ» сказал источник в СКР. В минувшие выходные агентство ТАСС передавало со ссылкой на свой источник, что расследование прекращено из-за истекшего срока давности. Меламеда и финансового директора корпорации Святослава Понурова обвиняли в растрате более 220 млн. рублей. Дело было возбуждено почти 5 лет назад, Оба фигуранта были задержаны и отправлены под домашний арест. В декабре 2017 года Черемушкинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению этого дела. Судья Мария Михайловская вернула его в прокуратуру для устранения недостатков.