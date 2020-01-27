Следствие не закрывало, вопреки публикациям, уголовное дело против экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда

Об этом газете «КоммерсантЪ» сказал источник в СКР. В минувшие выходные агентство ТАСС передавало со ссылкой на свой источник, что расследование прекращено из-за истекшего срока давности. Меламеда и финансового директора корпорации Святослава Понурова обвиняли в растрате более 220 млн. рублей. Дело было возбуждено почти 5 лет назад, Оба фигуранта были задержаны и отправлены под домашний арест. В декабре 2017 года Черемушкинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению этого дела. Судья Мария Михайловская вернула его в прокуратуру для устранения недостатков.
2020-01-27T03:03:00+03:00
2020-01-27T03:06:07+03:00
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03:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…