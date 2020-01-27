Ходатайство о помиловании Наамы Иссахар должны рассмотреть сегодня в комиссии Московской области

Гражданка Израиля, которая была осуждена в России на 7,5 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, написала прошение на имя президента Владимира Путина накануне. Ранее в Кремле предупреждали, что процесс помилования затормозился из-за нежелания Иссахар подавать ходатайство. Сама осужденная вины не признавала. Израильская пресса пишет, что в обмен на ее освобождение правительство страны урегулировало в пользу России спор о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме.