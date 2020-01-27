Ходатайство о помиловании Наамы Иссахар должны рассмотреть сегодня в комиссии Московской области

Гражданка Израиля, которая была осуждена в России на 7,5 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, написала прошение на имя президента Владимира Путина накануне. Ранее в Кремле предупреждали, что процесс помилования затормозился из-за нежелания Иссахар подавать ходатайство. Сама осужденная вины не признавала. Израильская пресса пишет, что в обмен на ее освобождение правительство страны урегулировало в пользу России спор о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме.
2020-01-27T03:03:00+03:00
2020-01-27T03:04:22+03:00
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03:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…