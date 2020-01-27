Специалисты рассчитывают установить сегодня предварительную причину смерти протоирея Всеволода Чаплина

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот скончался накануне вечером на 52-м году жизни. По словам очевидцев, ему стало плохо у входа в церковь, после литургии. Бригада «скорой помощи», которая приехала через 15 минут, констатировала смерть.