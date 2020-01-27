Специалисты рассчитывают установить сегодня предварительную причину смерти протоирея Всеволода Чаплина

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Священник, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот скончался накануне вечером на 52-м году жизни. По словам очевидцев, ему стало плохо у входа в церковь, после литургии. Бригада «скорой помощи», которая приехала через 15 минут, констатировала смерть.
2020-01-27T02:03:00+03:00
2020-01-27T02:08:50+03:00
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02:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…