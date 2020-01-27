Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Китай из-за вспышки нового коронавируса

Как написал он сам в твиттере, представитель ООН рассчитывает встретиться в Пекине с чиновниками и экспертами в области здравоохранения, чтобы обсудить ситуацию и вопросы сотрудничества. По последним данным, число заболевших пневмонией из-за вируса превысило две тысячи человек, от заболевания погибли не менее 56. Случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, США, Канаде, Франции, Австралии, Сингапуре.