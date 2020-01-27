Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Китай из-за вспышки нового коронавируса

Как написал он сам в твиттере, представитель ООН рассчитывает встретиться в Пекине с чиновниками и экспертами в области здравоохранения, чтобы обсудить ситуацию и вопросы сотрудничества. По последним данным, число заболевших пневмонией из-за вируса превысило две тысячи человек, от заболевания погибли не менее 56. Случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, США, Канаде, Франции, Австралии, Сингапуре.
2020-01-27T02:03:00+03:00
2020-01-27T02:07:36+03:00
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02:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…