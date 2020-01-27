Полиция задержала четверых активистов-экологов на Красной площади в воскресенье

Как пишет сайт ОВД-Инфо, они собирались записать видеообращение по поводу строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области. Позже задержанных отпустили из отдела «Китай-город». На них составили протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Заседание Тверского суда Мсосквы, где будут рассматривать дела об административном правонарушении, назначено на 12 февраля.
2020-01-27T02:03:00+03:00
2020-01-27T02:07:09+03:00
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02:03, 27 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…