Полиция задержала четверых активистов-экологов на Красной площади в воскресенье

Как пишет сайт ОВД-Инфо, они собирались записать видеообращение по поводу строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области. Позже задержанных отпустили из отдела «Китай-город». На них составили протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Заседание Тверского суда Мсосквы, где будут рассматривать дела об административном правонарушении, назначено на 12 февраля.